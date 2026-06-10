SUPER BEAVER「燦然」サムネイル SUPER BEAVERのNew Album『人生』（6月24日リリース）より、初回生産限定盤に収録される2026年4月1日開催・日本武道館公演のライブ映像から、「燦然」が６月10日、YouTubeで公開された。【動画】公開されたSUPER BEAVER「燦然」日本武道館公演ライブ映像今回公開された映像は、20周年を駆け抜け、22年目のスタートとして開催された日本武道館公演の模様をいち早く楽しむことができ