オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年6月12日（金）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」を提供する。また、同日よりレギュラーメニューとして「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」が登場する。「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」は、人気の