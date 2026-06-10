由布市湯布院町の和太鼓団体「三代目源流」が日本太鼓ジュニアコンクールで優勝し10日、佐藤知事に日本一の喜びを報告しました。 【写真を見る】小学生から高校生の和太鼓チーム2年ぶり5回目の日本一を知事に報告大分 10日に県庁を訪れたのは、由布市湯布院町を拠点に活動する和太鼓団体「三代目源流」の小学4年生から高校1年生のメンバーら12人です。 メンバーは、今年3月に東京で開催された日本