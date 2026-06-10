「JリーグオールスターDAZNカップ」の背番号が決定Jリーグは6月10日、「JリーグオールスターDAZNカップ」（13日、MUFGスタジアム＝東京・国立競技場）に出場する全チームの監督および選手リスト、ならびに背番号を発表した。ファンが注目するベテラン勢の背番号も明らかになった。J1 WESTで出場するセレッソ大阪のMF香川真司は「23」。J2・J3 EAST-Bに名を連ねる福島ユナイテッドFCのFW三浦知良は、代名詞とも言える「11」を背