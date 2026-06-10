「JリーグオールスターDAZNカップ」の背番号が決定

Jリーグは6月10日、「JリーグオールスターDAZNカップ」（13日、MUFGスタジアム＝東京・国立競技場）に出場する全チームの監督および選手リスト、ならびに背番号を発表した。

ファンが注目するベテラン勢の背番号も明らかになった。J1 WESTで出場するセレッソ大阪のMF香川真司は「23」。J2・J3 EAST-Bに名を連ねる福島ユナイテッドFCのFW三浦知良は、代名詞とも言える「11」を背負ってピッチに立つ。

各クラブの主力として活躍するJ1の有力選手たちの背番号にも注目。J1 EASTでは、柏レイソルのFW細谷真大が「19」に決定。さらに浦和レッズの守護神・GK西川周作は「21」、鹿島アントラーズの強固な壁であるDF植田直通が「55」を背負い、攻守の要として登場する。

対するJ1 WESTでは、ヴィッセル神戸のMF乾貴士が「14」、DF酒井高徳が「24」、GK権田修一が「71」といった日本代表経験者たちの背番号も決定した。加えて、ガンバ大阪のベテランGK東口順昭には「1」が託されており、盤石の布陣を象徴している。

リーグを代表する現役スター選手からレジェンドまでが一堂に会する夢の祭典。それぞれが真新しい背番号のユニフォームを身にまとい、一夜限りの豪華な競演でどのようなプレーを見せてくれるのか、週末の熱戦から目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）