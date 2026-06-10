観客席のパイレーツファンが大谷に浴びせた”言葉”【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）まさに”自業自得”か…パイレーツファンに待っていた結末に米国内でも皮肉が集まった。パイレーツは9日（日本時間10日）、本拠地でドジャースと対戦。8回、大谷翔平投手への痛烈な“野次”から始まった大量失点に、米ファンから「笑えるな」「貧弱球団よ」と嘆きの声が寄せられた。2-2で迎えた7回無死一、