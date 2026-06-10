観客席のパイレーツファンが大谷に浴びせた”言葉”

【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）

まさに”自業自得”か…パイレーツファンに待っていた結末に米国内でも皮肉が集まった。パイレーツは9日（日本時間10日）、本拠地でドジャースと対戦。8回、大谷翔平投手への痛烈な“野次”から始まった大量失点に、米ファンから「笑えるな」「貧弱球団よ」と嘆きの声が寄せられた。

2-2で迎えた7回無死一、三塁で打席に入った大谷に向けて、スタンドに陣取るパイレーツファンから、中継にもはっきり聞こえる野次が沸き起こった。「ショウヘイは最低だ」と、スーパースターへ容赦ないブーイング。しかし結果的に、この行為が裏目に出てしまった。

捕手の三塁への牽制が悪送球となり、大谷がバットを振らずしてドジャースが勝ち越し。その直後、大谷が適時二塁打を放ち追加点。この一打が号砲となったのか、大谷以降も打線がつながり、ドジャースが一挙10点を奪い試合を決定づけた。

パイレーツを襲ったまさかの展開に、米ファンもネット上で反応。「実際は『最低』じゃないことが示された」「モチベーションをありがとうピッツバーグ」「うちのGOATをディスるとどうなるかわかったか（笑）」「ああ……パイレーツファンって、あまり頭の良い連中じゃないな」と皮肉たっぷりの声が上がるなど、不用意な野次が招いた結末を嘆いていた。（Full-Count編集部）