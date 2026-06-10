栃木県宇都宮市の住宅街で目撃されていたクマは6月9日、麻酔によって捕獲された。今後、駆除される見込みだが、一連の騒動をめぐり、元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が国会議員へ苦言を呈し、波紋を広げている。「6月9日放送の『旬感LIVE とれたてっ!』（フジテレビ系）でのことです。番組ではクマ対策について議論がおこなわれていたのですが、橋下氏はその話を“国防論”へと発展させたのです」（全国紙記者）ス