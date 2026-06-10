栃木県宇都宮市の住宅街で目撃されていたクマは6月9日、麻酔によって捕獲された。今後、駆除される見込みだが、一連の騒動をめぐり、元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が国会議員へ苦言を呈し、波紋を広げている。

「6月9日放送の『旬感LIVE とれたてっ!』（フジテレビ系）でのことです。番組ではクマ対策について議論がおこなわれていたのですが、橋下氏はその話を“国防論”へと発展させたのです」（全国紙記者）

スタジオでは、クマを街や民家に近づけないための対策が話題に。MCの青木源太が「個人ではなかなか限界がありますから、市町村、県、さらには広域での対応になってくると思います」と話すと、そこに割って入ったのが橋下氏だった。

「橋下氏は『もう、これは国の話だと思いますよ』と切り出すと、『国会議員はね、いまの自民党も維新も、そのほかの政党もそうなんですけど、東アジアとか、対外国の関係で勇ましいことを言うわけですよ、防衛力強化だとか』と前置きしたうえで、

『彼ら国会議員は、ふだんから国防だ、国防だというんだったら、まず宇都宮をしっかり守るってことを実践してもらいたい』

と訴えました。さらに『住民のみなさんに“自分たちで対処してくださいね”なんて国会議員が言うのかな』『住民の安全を守ることができなかったら、国防なんてできるわけないですよ』と不満をあらわにしていました」（同前）

しかしXでは、この“クマと安全保障”を強引に結びつける主張に疑問の声が出ている。

《橋下さん国防と熊対策無理やりくっつけるなよ無理あるわ》

《なんでクマ問題で国防ケチつけはじめんねん》

橋下氏の唐突な論理展開について、ワイドショー関係者はこう語る。

「橋下氏はかねてから、防衛力の裏づけもないまま、対外的に勇ましいことを言う政治家を『口だけ番長』と呼び、『まずは力をつけてから』と批判し続けてきました。『宇都宮を守れないなら国防などできない』も、勇ましい言葉より足元の安全確保が先だ、という同じ理屈です」

実際、クマ対策は2025年9月施行の改正鳥獣保護管理法で、市街地での緊急銃猟が可能になり、11月には秋田で自衛隊派遣もおこなわれるなど、近年、国の取り組みが目立っている。

「しかし、今回も捕獲に動いたのは市や猟友会です。橋下氏は、国にさらなる機動的な対策を求めたのかもしれません」（同前）

宇都宮市内には2頭めのクマがいる可能性があるとみて、厳戒態勢が続いている。地元住民の安全が脅かされているのは、間違いないがーー。