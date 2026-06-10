鶴岡市で10日、自然保護の一環として、地元の小学生が県の魚「サクラマス」の稚魚を川に放流しました。子どもたちはサクラマスが遡上する再来年の春の再会を願いながら5000匹の稚魚を放ちました。児童「かわいい。小さくてかわいい」「飼ってみたい」稚魚の放流は自然保護や子どもたちの育成を目的に、鶴岡市の「佐藤建設」が行っているもので、今回で10回目です。鶴岡市立朝暘第五小学校の3年生62人が、学校の近くを流れる赤川に