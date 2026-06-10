山形市のガス販売会社がサクランボの鮮度を長期間保持する技術を開発し、このほど、実際の商品として販売されることになりました。新開発のガスの中にサクランボを保管することで、最大8週間、鮮度を保つことが可能になったということです。山形市にある、ガス販売会社「山形酸素」。6月から予約を開始するのは特殊な技術によって、採れたてのサクランボの鮮度を保持した商品、その名も「TIME MAGIC」です。サクランボの袋の中には