庄内町に本社のある建設・運輸の会社ですべての社員の夏の制服が6月から町の友好都市にちなんだユニークなスタイルに一新されました。社員からも好評で業界初というその制服とは…。庄内町提興屋の安藤組。建設・運輸の企業グループで、ことし創業80年を迎えます。安藤将士社長以下、7つの会社のすべての役職員、およそ180人が6月から身につけているのはカラフルなアロハシャツです。安藤組グループ安藤将士社長