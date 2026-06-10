6月10日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「イラン代表、愛称はミナブ１６８「空爆の犠牲」背負い政治化サッカーＷ杯北中米大会」を取り上げ、大竹まことらがコメントした。 １１日に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）に、イラン代表が臨む。「敵国」である米国でのプレーに世界の関心は高まる。サッカーはイランでも大人気のスポーツ。ただ