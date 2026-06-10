プロゴルファーの香妻陣一朗選手が2026年6月10日、Xで赤ちゃんや子ども連れでのゴルフ観戦について、持論をつづった。ギャラリーエリアで観戦の赤ちゃんが泣き出すハプニング集中力を必要とするスポーツであるゴルフ。プレー中は大きな音を立てたり、喋ったりするのを控えるのがエチケットだ。5日から7日にかけて開催されたヨネックスレディスゴルフトーナメントの最終日、観戦エリアで予期せぬアクシデントが発生していた。今ツア