9日、栃木県宇都宮市の住宅街に現れたクマ。捕獲されたのはJR宇都宮駅から直線距離で約2kmの場所でした。市は別のクマが出没する可能性も否定できないとしていて、周辺では引き続き警戒が続いています。 【写真を見る】捕獲された体重約100キロ・オスのクマ泳ぐ・走る様子も もし市街地でクマに遭遇してしまったらどうすればいいのか？専門家への取材をもとに解説します。 【取材】◎石川県立大学・大井徹特任教授◎兵庫