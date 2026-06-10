【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Prince初のトラベルバラエティ番組『King & Princeがまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて6月17日16時より世界同時独占配信開始（一部地域を除く）。このたび、永瀬廉＆高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）からのスペシャルメッセージ動画と本番組のオープニング映像、エピソード1の先行カットが解禁となった。 ■「普段あまり