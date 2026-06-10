キンプリ初のトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』メッセージ映像＆先行カット公開！「ふたりの絆が試される内容」

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King & Prince初のトラベルバラエティ番組『King & Princeがまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて6月17日16時より世界同時独占配信開始（一部地域を除く）。このたび、永瀬廉＆高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）からのスペシャルメッセージ動画と本番組のオープニング映像、エピソード1の先行カットが解禁となった。

■「普段あまり見られない顔が見られるかも！」

本番組では、King & Princeがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅のなかで、ふたりだからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか観られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。

解禁された動画では、絶賛ミッション挑戦中!? のKing & Princeよりスペシャルメッセージが到着。夕陽に照らされたサンタモニカ・ピアをバックに「（King & Princeに）密着する旅番組なんですけど、時間制限があったりミッションがあったりしてふたりの絆が試される内容になっています！」とふたり仲良く番組の見どころをアピール。「普段あまり見られない顔が見られるかも！」と期待を煽るコメントも飛び出す。

また、併せて解禁となったLAでの思い出写真がコラージュ風に散りばめられたポップなオープニング映像では、様々なミッションの一部が明らかに。“世界でたったひとりの相方”を探すためLAの街を駆け回るふたりの姿とともに、まちあわせミッションを届ける本番組のオリジナルキャラクターもお披露目される。

さらに、エピソード1「僕が君と見たかった景色」より、ファーストまちあわせミッションで離ればなれになる瞬間やミッション中のふたりを捉えた先行カットが解禁。メインカットはLAに到着しふたりのニコイチ旅が始まる…かと思いきや開始早々に離ればなれにされてしまい、名残惜しそうにお互いに手を振る不安げなふたりの姿が、それぞれのソロカットではニコニコの笑顔で魚と自撮り撮影する高橋と、目を輝かせながらショーケースを眺める永瀬の姿が収められている。

初回はどんな“まちあわせミッション”だったのか、その行方はいかに!? ふたりの飾らない素顔も満載のLA旅を、ぜひチェックしよう。

■King & Princeと長年現場を共にしてきたチームが本番組を企画

本番組を企画・制作したのは、約3年にわたりレギュラー番組を手掛けてきたスタッフ陣。King & Princeと長年現場を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、プライベート感満載のありのままの素顔が詰め込まれている。番組制作スタッフは、「カメラが回っていないときでもカッコ良さは変わらずに面白く、カメラが回っているときよりもさらにキュートで自然体の姿を見せてくれます。そんな姿を、ファンの方はもちろん、世界中の多くの視聴者にも知ってほしいと思っていました」と企画の原点を明かした。

さらに、「せっかくなら決まった目的地を回るだけの旅ではなく、廉さんと海人さんの個々の魅力も届けたいし、それぞれの行きたいところも楽しんでほしい。そして一緒にいるときのふたりにしか出せない空気感や関係性を伝えられる旅が良いのではと考え、“まちあわせミッション”がピッタリではないかなと思い企画しました」と制作の裏話を語った。

King & Princeをよく知るスタッフ陣とともにLAの街中で繰り広げられる台本なしのリアルな旅。予測不能だからこそ映し出されるふたりの素顔と、“まちあわせ”の先に待つドラマに注目だ。

■番組情報

Disney+『King & Princeがまちあわせ in LA』

06/17（水）16:00より世界同時独占配信開始（一部地域を除く）

出演：King & Prince（永瀬廉、高橋海人）

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■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/