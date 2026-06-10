未来の家族車を提案したホンダの挑戦2026年6月現在、自動車業界では電動化や自動運転技術の進化が話題の中心となっています。しかしその一方で、「車内でどれだけ快適に過ごせるか」という価値もますます重視されるようになりました。【画像】超いいじゃん！ これがホンダ斬新「“3列6人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る！（24枚）そうした流れを見ていると、今から十数年以上前に発表されたコンセプトカーの中には、現代