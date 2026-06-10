東京・大田区で1995年2月、喫茶店経営者の男性にけがを負わせて現金を奪ったとして強盗傷害の罪に問われている男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。無職の相原久仁雄被告（62）は1995年2月10日、共犯者2人とともに東京・大田区のゲーム喫茶店で経営者の男性（当時53）を蹴るなどしてけがをさせ、現金およそ70万円と財布を奪った罪に問われています。東京地裁できょう（10日）行われた初公判で、相原被告は「間違いはあ