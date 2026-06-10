カプコンは、剣戟アクションゲームのシリーズ完全新作『鬼武者 Way of the Sword』をNintendo Switch 2 向けに9月25日に発売すると発表した。すでに発表済みの他プラットフォームと同日の発売となり、予約受付を開始している。 【画像あり】鬼の力で覚醒するアクションに注目スクリーンショット あわせて、Nintendo Switch 2 版の特徴を紹介する新トレーラーが公開された。本バӦ