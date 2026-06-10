カプコンは、剣戟アクションゲームのシリーズ完全新作『鬼武者 Way of the Sword』をNintendo Switch 2 向けに9月25日に発売すると発表した。すでに発表済みの他プラットフォームと同日の発売となり、予約受付を開始している。

【画像あり】鬼の力で覚醒するアクションに注目 スクリーンショット

あわせて、Nintendo Switch 2 版の特徴を紹介する新トレーラーが公開された。本バージョンでは「Joy-Con 2」を使ったモーション操作に対応しており、通常コントローラーでのプレイに加え、「Joy-Con 2」を振ることで様々なアクションを楽しむことができる。

本作は、怪奇な異形「幻魔」がはびこる江戸時代初期の「京都」を舞台に、鬼の力を得た主人公・宮本武蔵の剣戟譚を描く「鬼武者」シリーズの完全新作。リアルな斬り応えを追求した斬撃表現、刀同士のぶつかり合いによる駆け引きや爽快感、鬼の力で覚醒する超人的なアクションなど、「至高の剣戟アクション」を打ち出している。

Nintendo Switch 2 版の体験版も今後配信が予定されている。各デジタルストアでは予約特典付きのダウンロード版商品が順次予約受付中となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）