デリバリー配達員のレクター氏が、YouTubeチャンネルにて「【助かった】このデリバリーがなかったら雨稼働でも稼げませんでした」を公開した。日曜日の雨稼働における各フードデリバリーサービスの鳴り具合を検証し、Uber Eatsの鳴りが悪化する中、最も効率よく稼げたのは出前館であり、複数のプラットフォームを掛け持ちすることの重要性を解説した。 レクター氏は、日曜日の