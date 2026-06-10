栗原は2打席連続弾と圧巻の打撃パフォーマンスを見せた（C）産経新聞社交流戦首位のソフトバンクが脅威の破壊力を示した。6月9日に行われた阪神戦（みずほペイペイ）で1試合6発、5回までに10得点と打線が爆発。昨年の日本シリーズ以来の対戦となった中で、10-4と下し、空中戦で阪神を圧倒した。【動画】見よ、この圧巻のパワー！栗原の2打席連続弾シーンまず先頭を切ったのは現在パ・リーグの本塁打、打点の二冠を走る栗原陵