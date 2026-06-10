お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が８日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手で野球解説者のマック鈴木と３人の子どもたちが毎年続けている恒例の記念写真を公開し、家族の成長を振り返った。 この日、小原は「2026 父と子の写真！★」と題してブログを更新すると「旦那さんが41歳の時に言い出しました」と切り出し、「毎年、誕生日に裸で子供と（誠希千と）写真を撮りたいと」と家族の恒例行事の始まりを説明