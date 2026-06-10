小原正子、11年続く“父と子”の恒例記念写真公開
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が８日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手で野球解説者のマック鈴木と３人の子どもたちが毎年続けている恒例の記念写真を公開し、家族の成長を振り返った。
この日、小原は「2026 父と子の写真！★」と題してブログを更新すると「旦那さんが41歳の時に言い出しました」と切り出し、「毎年、誕生日に裸で子供と（誠希千と）写真を撮りたいと」と家族の恒例行事の始まりを説明。
2016年のマック鈴木（当時：41）と長男・誠希千（せいきち／当時：１）くんのツーショットからスタート。翌年には次男・誠八（せいはち）くん、2020年には長女・こうめちゃんも加わり、家族が増えるごとに賑やかになっていく様子を多数公開。
最後には、2026年版の写真も披露。これまでは座った状態で撮影することが多かったが、「背丈や体格の成長がわかるように 今年から みんな立って撮影することにしました」と明かし、夫と11歳の長男、９歳の次男、６歳の長女が並んだ最新ショットも公開した。
小原は「ぽっちゃり長男、どう変わっていくのか？」「次男が長男に身長追いつくことはあるのか？」「お父さんの体型維持 活力にもなるかも？」「こうめちゃんの女子力変化は？」と今後の成長への期待や、「とにもかくにも。これからもずっと、みんなが巣立っていっても、毎年このお父さんの誕生日撮影をきっかけにしてみんなで集まりたいお母さんです！」と家族への思いをつづった。
最後は「今年もみんな元気に撮影できてよかった」「また来年！」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「素敵過ぎて感動」「ほのぼの」「涙でそう」「うわぁぁぁぁぁぁぁ！！！言葉にならない、叫びたいような、命の歓びを感じます」「鈴木ファミリー万歳！！！！」 「素敵な写真」「素敵な記録」「宝物」「とっても良い写真」「来年もそのまた次も末永く楽しみにしています」「素晴らしい、良い記念になる写真達」「どれも懐しく、ずーと続けてほしい習慣」「めちゃくちゃかわいい」「子供たちは年々逞しく成長していますが ご主人は全く顔が変わっていないのがビックリ」「2055年80 40 38 35 の写真が今から楽しみ」「こうめちゃんが産まれて からのマックさんの表情が劇的に変化してますね」「みんな大きくなりましたね」「幸せとはこういうことやって思ったら泣けてきました」などの声が多数寄せられている。
この日、小原は「2026 父と子の写真！★」と題してブログを更新すると「旦那さんが41歳の時に言い出しました」と切り出し、「毎年、誕生日に裸で子供と（誠希千と）写真を撮りたいと」と家族の恒例行事の始まりを説明。
最後には、2026年版の写真も披露。これまでは座った状態で撮影することが多かったが、「背丈や体格の成長がわかるように 今年から みんな立って撮影することにしました」と明かし、夫と11歳の長男、９歳の次男、６歳の長女が並んだ最新ショットも公開した。
小原は「ぽっちゃり長男、どう変わっていくのか？」「次男が長男に身長追いつくことはあるのか？」「お父さんの体型維持 活力にもなるかも？」「こうめちゃんの女子力変化は？」と今後の成長への期待や、「とにもかくにも。これからもずっと、みんなが巣立っていっても、毎年このお父さんの誕生日撮影をきっかけにしてみんなで集まりたいお母さんです！」と家族への思いをつづった。
最後は「今年もみんな元気に撮影できてよかった」「また来年！」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「素敵過ぎて感動」「ほのぼの」「涙でそう」「うわぁぁぁぁぁぁぁ！！！言葉にならない、叫びたいような、命の歓びを感じます」「鈴木ファミリー万歳！！！！」 「素敵な写真」「素敵な記録」「宝物」「とっても良い写真」「来年もそのまた次も末永く楽しみにしています」「素晴らしい、良い記念になる写真達」「どれも懐しく、ずーと続けてほしい習慣」「めちゃくちゃかわいい」「子供たちは年々逞しく成長していますが ご主人は全く顔が変わっていないのがビックリ」「2055年80 40 38 35 の写真が今から楽しみ」「こうめちゃんが産まれて からのマックさんの表情が劇的に変化してますね」「みんな大きくなりましたね」「幸せとはこういうことやって思ったら泣けてきました」などの声が多数寄せられている。