Blueskyのバージョン1.123が2026年6月9日にリリースされました。バージョン1.123では画像を5枚以上投稿した際の見た目が変化し、投稿内に画像が横並びに表示されるようになりました。試しに、iOS版Blueskyで画像を6枚投稿してみます。投稿した結果が以下。画像が横並びに表示されました。画像の右上には「1/6」「2/6」といったように画像枚数が分かりやすく記されています。開発チームはこの機能を「photo carousel(フォトカルーセ