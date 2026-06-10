【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風が『Prema World Tour』のKaohsiung、Bangkok、Seoulスタジアム公演のチケット受付情報を発表した。 ■6月13日には『MUSIC AWARD JAPAN 2026』でパフォーマンス！ 2025年夏に3rdアルバム『Prema』をリリース、2026年から2027年にかけて『Prema World Tour』と題したツアーを、アジア6ヵ所ならびにヨーロッパ・北米にて開催する藤井 風。 チケット