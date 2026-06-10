藤井風『Prema World Tour』アジアスタジアム公演のチケット受付情報発表

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藤井 風が『Prema World Tour』のKaohsiung、Bangkok、Seoulスタジアム公演のチケット受付情報を発表した。

■6月13日には『MUSIC AWARD JAPAN 2026』でパフォーマンス！

2025年夏に3rdアルバム『Prema』をリリース、2026年から2027年にかけて『Prema World Tour』と題したツアーを、アジア6ヵ所ならびにヨーロッパ・北米にて開催する藤井 風。

チケットは開催地域により受付情報が異なるため、詳細はツアー特設サイトで確認しよう。

2026年は『Lollapalooza India』や『Coachella』に出演し成功に収め、さらには国内夏フェス初参加となる『FUJI ROCK FESTIVAL』への出演も控えている。

6月13日には『MUSIC AWARD JAPAN 2026』でのパフォーマンスも予定されており、期待が高まるばかりだ。

■関連リンク

『Prema World Tour / Pre: Prema Tour』特設サイト

https://hehn.fujiikaze.com/pwt/

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com/