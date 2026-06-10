藤井風『Prema World Tour』アジアスタジアム公演のチケット受付情報発表
藤井 風が『Prema World Tour』のKaohsiung、Bangkok、Seoulスタジアム公演のチケット受付情報を発表した。
■6月13日には『MUSIC AWARD JAPAN 2026』でパフォーマンス！
2025年夏に3rdアルバム『Prema』をリリース、2026年から2027年にかけて『Prema World Tour』と題したツアーを、アジア6ヵ所ならびにヨーロッパ・北米にて開催する藤井 風。
チケットは開催地域により受付情報が異なるため、詳細はツアー特設サイトで確認しよう。
2026年は『Lollapalooza India』や『Coachella』に出演し成功に収め、さらには国内夏フェス初参加となる『FUJI ROCK FESTIVAL』への出演も控えている。
6月13日には『MUSIC AWARD JAPAN 2026』でのパフォーマンスも予定されており、期待が高まるばかりだ。
■関連リンク
『Prema World Tour / Pre: Prema Tour』特設サイト
https://hehn.fujiikaze.com/pwt/
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/
藤井 風 OFFICIAL SITE
https://fujiikaze.com/