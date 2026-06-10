この記事をまとめると ■イラン情勢がEV移行を後押しする可能性がある ■化石燃料インフラ縮小でエンジン車は減少へ ■最後まで残る存在としては軍用車両が挙げられる イラン戦争が加速させる脱エンジン社会 EV（電気自動車）の普及は減速している……というのは、自動車好きのコンセンサスかもしれない。一方で、イラン戦争に伴うホルムズ海峡の封鎖などから、化石燃料に頼らないモビリティを求める声も大きくなっている。 日