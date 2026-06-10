2026W杯を戦うブラジル代表メンバーにはFWネイマールも入ったが、今も怪我を抱えていて万全の状態には程遠い。今のセレソン攻撃陣で最大のスターは、やはりレアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールだろう。ただ、ヴィニシウスはブラジル代表で思うような結果を残せていない。レアルでは主力としての地位を確立しているが、代表では49戦9ゴールと振るわない。ここがネイマールとの最大の違いと語るのは、ネイマールのアドバ