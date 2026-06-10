LOTポーランド航空は、東京/成田発のポーランド・ヨーロッパ各都市行きを対象としたセールを6月9日から14日まで開催している。プレミアムエコノミークラスとビジネスクラスが対象で、70都市以上に設定がある。東京/成田発の往復最低運賃は以下の通り。左からプレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。搭乗期間は12月1日から2027年3月31日まで。・東京/成田発着ジェシュフ（281,180円／571,180円）、ルブリン（281,300円／5