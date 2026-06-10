サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、可動する冷却面でノートPCやタブレットの背面に密着し、USB給電で手軽に使える小型ペルチェ冷却クーラー「400-CLN043」を発売した。■密着構造で効率よく熱を吸収本製品最大の特長は、機器の形状に合わせて冷却面の角度が変化する独自構造だ。一般的な冷却台のように空気を送るだけでなく、冷却面がノートパソコンやタブレットの背面へしっかり密着するこ