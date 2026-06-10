タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、可動する冷却面でノートPCやタブレットの背面に密着し、USB給電で手軽に使える小型ペルチェ冷却クーラー「400-CLN043」を発売した。
■密着構造で効率よく熱を吸収
本製品最大の特長は、機器の形状に合わせて冷却面の角度が変化する独自構造だ。一般的な冷却台のように空気を送るだけでなく、冷却面がノートパソコンやタブレットの背面へしっかり密着することで、発熱部分から効率よく熱を吸収する。発熱による動作低下や不快な熱さを軽減する。
■ペルチェ素子が生み出す強力な冷却力
冷却の要となるのは、電流を流すことで片面が冷却されるペルチェ素子。冷却面が素早く低温になり、発熱した機器の温度上昇を効果的に抑制する。長時間の動画視聴やオンライン会議、資料作成、クリエイティブ作業など、負荷のかかるシーンでも機器を快適な状態へ導く。
■ノートPCからスマホまで幅広く対応
17インチクラスのノートパソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンの冷却にも活用できる。動画配信やゲーム、充電中など熱が気になる場面で幅広く使用できるため、1台持っておけばさまざまなデバイスの発熱対策として役立つ。家庭でもオフィスでも活躍する汎用性の高い冷却アイテムだ。
■静音設計だから作業に集中できる
最大稼働時でも騒音値は約30dBと静音設計を実現した。図書館や静かなオフィスに近いレベルの運転音のため、オンライン会議中や集中したい作業中でも音が気になりにくく、快適に使用できる。冷却性能だけでなく、日常的な使いやすさにもこだわった設計だ。
■USB給電でどこでも手軽に使える
USB給電方式を採用しているため、モバイルバッテリーやUSB充電器と組み合わせて手軽に使用できる。約224gの軽量設計で持ち運びもしやすく、自宅、オフィス、出張先など場所を選ばない。シンプルなブラックカラーはさまざまなデバイスやデスク環境にも自然に馴染む。
■製品仕様
■小型ペルチェ冷却クーラー「400-CLN043」
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■密着構造で効率よく熱を吸収
本製品最大の特長は、機器の形状に合わせて冷却面の角度が変化する独自構造だ。一般的な冷却台のように空気を送るだけでなく、冷却面がノートパソコンやタブレットの背面へしっかり密着することで、発熱部分から効率よく熱を吸収する。発熱による動作低下や不快な熱さを軽減する。
■ペルチェ素子が生み出す強力な冷却力
冷却の要となるのは、電流を流すことで片面が冷却されるペルチェ素子。冷却面が素早く低温になり、発熱した機器の温度上昇を効果的に抑制する。長時間の動画視聴やオンライン会議、資料作成、クリエイティブ作業など、負荷のかかるシーンでも機器を快適な状態へ導く。
■ノートPCからスマホまで幅広く対応
17インチクラスのノートパソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンの冷却にも活用できる。動画配信やゲーム、充電中など熱が気になる場面で幅広く使用できるため、1台持っておけばさまざまなデバイスの発熱対策として役立つ。家庭でもオフィスでも活躍する汎用性の高い冷却アイテムだ。
■静音設計だから作業に集中できる
最大稼働時でも騒音値は約30dBと静音設計を実現した。図書館や静かなオフィスに近いレベルの運転音のため、オンライン会議中や集中したい作業中でも音が気になりにくく、快適に使用できる。冷却性能だけでなく、日常的な使いやすさにもこだわった設計だ。
■USB給電でどこでも手軽に使える
USB給電方式を採用しているため、モバイルバッテリーやUSB充電器と組み合わせて手軽に使用できる。約224gの軽量設計で持ち運びもしやすく、自宅、オフィス、出張先など場所を選ばない。シンプルなブラックカラーはさまざまなデバイスやデスク環境にも自然に馴染む。
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