6月上旬の夕方。都内の繁華街で、高級輸入車から降りてきた男性が。中居正広氏（53）だ。汗がうっすらにじむほど気温が上昇したこの日、中居は頭にバケットハットをかぶりサングラス姿。表舞台から姿を消して以来、約1年5カ月が経過したものの、いまだ“スター”の面影を十分残していたーー。’24年12月にフジテレビのアナウンサーだった女性とのトラブルが報じられた中居氏。’25年1月に芸能界を引退して以降、公の場には登場して