6月11日開幕のサッカーW杯北中米大会で、スポーツ動画配信を行うDAZNは、全104試合を国内でライブ配信する。同社のほかNHK、日本テレビ、フジテレビなどが地上波で約60試合を放送。日本戦や決勝などは無料で観戦できる。ジャーナリストの森田浩之氏は、DAZNが今大会で独占配信を選ばなかった背景には、W杯というコンテンツの特殊性があるとみる。映画やドラマと違い、W杯は「みんなで見る」ことで価値が高まるイベントであり、だか