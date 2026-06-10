ネイマールがW杯金髪に染めた新ヘアスタイルを公開ブラジル代表FWネイマールは現地時間2026年W杯の開幕を間近に控え、イメージチェンジを決断したと現地メディア「Contigo」が報じている。背番号10を背負うスターの変貌は、SNS上でも話題となっている。ネイマールのイメチェンを担当したのは、13年間にわたり信頼を寄せる有名なヘアスタイリストのワグネル・テノーリオ氏。同氏は自身の公式プロフィールで変貌の結果を共有した