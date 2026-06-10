ネイマールがW杯金髪に染めた新ヘアスタイルを公開

ブラジル代表FWネイマールは現地時間2026年W杯の開幕を間近に控え、イメージチェンジを決断したと現地メディア「Contigo」が報じている。

背番号10を背負うスターの変貌は、SNS上でも話題となっている。

ネイマールのイメチェンを担当したのは、13年間にわたり信頼を寄せる有名なヘアスタイリストのワグネル・テノーリオ氏。同氏は自身の公式プロフィールで変貌の結果を共有した際、今回のプロセスが純粋な美学をはるかに超えるものであると強調した。

テノーリオ氏は「素晴らしい髪は、見た目だけで決まるものではない」と指摘している。さらに「その後ろにはケア、頭髪の健康、内部および外部の治療、診断、モニタリング、そして最も重要な試合に向けて髪を強く健康に保つために開発されたプロトコルがある」と綴っている。

公開された画像の中でネイマールは、目に見えて明るくなった髪を披露し、新しいカットを見せている。このスタイルの選択は、ネイマールがピッチへ全力で戻るための身体的な準備を強化している時期とちょうど重なった。

この新しいヘアスタイルについて「ファンからは賛否の声が挙がっている」と触れた。投稿のコメント欄では、この変化についてネットユーザーの意見が劇的に分かれた。「ネイマールは見た目をさらに悪化させることに成功した」と酷評のコメントや、「彼の髪型は良くなった」と反論の声も上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）