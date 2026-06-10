この記事をまとめると ■北京モーターショーでは旧車展示が目立つも来場者の反応は薄めだった ■中国では年間50万台超えのヒット作でもその市場シェアはわずか1.5％となる ■巨大市場ゆえに「国民車」が育ちにくい独特の事情がある 北京モーターショーでの旧車展示が意味不明 先日開催された「第19回北京国際自動車展覧会（北京モーターショー／2026年4月24日〜5月3日開催）」の会場展示面積は38万平方メートルに及び、1451台の