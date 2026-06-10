1リッターで“40km”走れる！ ホンダ渾身の「ライトウェイト・スポーツカー」が凄い！近年、自動車業界では環境問題への対応を進めるべく、電動化やハイブリッド技術が広く普及しています。ハイブリッドカーと聞くと、かつては「燃費を最優先した穏やかなエコカー」という印象もありましたが、徐々にモーターの鋭いレスポンスを活かした力強い走りが注目され、スポーツカーの分野にもその技術が積極的に導入されるようになりま