そろそろ夏バッグ、次に手に入れる目星は付いているでしょうか？程良く軽く、カジュアルながらきちんと感も出せるアイテムをお探しならSALON adam et ropé（サロン アダム エ ロペ）がL.L.Bean（エル・エル・ビーン）に別注したスクエアトートが良いかもしれません。新たに発売となった「L.L.Bean for SALON 別注スクエアトートバッグ」（1万3200円）はL.L.Beanの定番モデル「ストニントン・デイリー・キャリー・トート」がベ