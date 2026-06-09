これからのシーズン、休日の外出の相棒にふさわしい名作バッグがまたひとつ。L.L.Beanの別注トート

そろそろ夏バッグ、次に手に入れる目星は付いているでしょうか？

程良く軽く、カジュアルながらきちんと感も出せるアイテムをお探しならSALON adam et ropé（サロン アダム エ ロペ）がL.L.Bean（エル・エル・ビーン）に別注したスクエアトートが良いかもしれません。

新たに発売となった「L.L.Bean for SALON 別注スクエアトートバッグ」（1万3200円）はL.L.Beanの定番モデル「ストニントン・デイリー・キャリー・トート」がベース。別注モデルはアーカイブの同トートバッグのフォルムをイメージしながら現代的なエッセンスをプラス。使いやすさはもちろんデザイン面でも小粋感が出せるバランスの良い一品に仕上がりました。

ベースとなった「ストニントン・デイリー・キャリー・トート」とは内側にPUコーティングを施したコットン・キャンバスを使用したアイテム。非常に丈夫であると同時に長く愛用ができるため、経年変化も楽しめると多くのユーザーから支持を得ています。

そのトートを基にクラシックロゴでアレンジしたのが今作。メンズライクな雰囲気を醸し出すスクエア型のボディに、柔らかな雰囲気で丸みを帯びたハンドル。そしてレザーパッチが特徴です。高品質なレザーを使っているので、自立するとともに持ったときに硬すぎないのも◎。毎日使いたいからこそ細かな部分への気遣い、嬉しいですよね。

夏場のTシャツやハーフパンツに合わせてカジュアル感を全面にコーデするのも良し。透け感のあるサマーニットとパンツでリラックス感も出しつつ、同バッグを合わせてきちんと感を演出したりも楽しそう。もちろん、流行りのプレッピースタイルを意識した長袖シャツにロングパンツでも相性良しと、さまざまなスタイルとの組み合わせが楽しめそうですよね。

フロントに大きく配置された筆記体を思わせるクラシックなロゴにもご注目を。ハンドルカラーや生地自体に馴染むカラーなので、主張しすぎず小気味良いアクセントになっているんです。「大きなロゴはちょっと……」なんて避けていた人もきっと持ちやすいはず。

サイズは高さ約30.5×幅31×マチ14cm、重さは約360g。PCやA4サイズの書類はもちろん、ペットボトルやランチボックスなども余裕で入るサイズです。ちょっとした外出時のショッピングバッグとしても◎、と使えるシーンが想像以上に幅広いんです。

カラーはニュアンス感のあるブラウン系を2タイプ用意。キナリとベージュと、いずれもナチュラル感のある色合いです。

これからの季節に大活躍の予感がする別注トート。色違いで2つ手にするのもアリですよ。

>> SALON adam et ropé

＜文／GoodsPress Web＞

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