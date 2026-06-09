庄内空港の機能強化に向けた将来ビジョンの策定に向けた有識者による検討会議が、6月8日、山形県鶴岡市で開かれました。会議では、航空会社や観光関係者などが現状や課題を報告しました。山形県酒田市の庄内空港は海外からの大型機の受け入れを想定し、滑走路を現在の2000メートルから500メートル延長するなどの機能強化が検討されています。冒頭を除き非公開で行われた8日の会議では、航空会社や観光関係者などが機能