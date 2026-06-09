道の駅やまがた蔵王と民間企業が、地域防災に関わる取り組みや防災啓発の協力などを行う協定の締結式が、6月9日、山形県山形市で行われました。道の駅やまがた蔵王は災害時、自衛隊や消防の活動拠点や住民などの一時避難所として広域的な防災拠点となる施設「防災道の駅」に2026年5月選出されました。こうした中、保険会社の損害保険ジャパンと道の駅やまがた蔵王が、地域防災に関わる取り組みや防災啓発の協力などを行う協定の締