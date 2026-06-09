大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは9日（火）、西田有志（26）とアントワーヌ・ブリザール（32）の2選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 オポジットの西田は、海星高校卒業後の2018年にジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）に入団。その後、2021年にイタリアのセリエAで、2022年より日本に戻り再びSTINGS愛知