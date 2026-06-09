陸マイラーのまる氏が、YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」にて、「【紹介限定キャンペーン】会社員でも持てる！セゾンプラチナビジネスのメリットを徹底解説」を公開した。動画では、初年度年会費無料で豪華な特典を享受できる「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」の魅力を解説し、普通の会社員でも発行可能であるという事実を提示して