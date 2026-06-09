出萌名人が6月1日にボックス的中！ さすがは気温の上昇とともに調子を上げる“夏女”。さて、今回は？「『1』と『6』を千の位に。ゾロ目の『00』『77』を組み入れています」続いて、達人の遠藤秀さん。「バラナンバー優勢の流れが、そろそろ一転しそうです。すべてゾロ目で勝負します。『00』『33』『44』で、ダブルゾロ目も入れています」恒例の月別ゾロ目データも紹介しています。この1年間で、「88」が5回しか出ていない