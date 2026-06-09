【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（6月9日〜6月22日）

出萌名人が6月1日にボックス的中！ さすがは気温の上昇とともに調子を上げる“夏女”。さて、今回は？

「『1』と『6』を千の位に。ゾロ目の『00』『77』を組み入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「バラナンバー優勢の流れが、そろそろ一転しそうです。すべてゾロ目で勝負します。『00』『33』『44』で、ダブルゾロ目も入れています」

恒例の月別ゾロ目データも紹介しています。この1年間で、「88」が5回しか出ていないのは気になりますね。予想の参考にしてください。

【6月9日〜6月22日】

出萌クンの萌え予想

1079 6987

1870 6780

1778 6877

1977 6007

1070 6900

遠藤さんの達人予想

2007 3005

2337 0337

4336 2445

3447 3003

4004 3443

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

5月28日 第6993回 5783

5月29日 第6994回 7402

6月1日 第6995回 5971

6月2日 第6996回 9271

6月3日 第6997回 5234

6月4日 第6998回 8389※

6月5日 第6999回 4899※