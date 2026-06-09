【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（6月9日〜6月22日）
出萌名人が6月1日にボックス的中！ さすがは気温の上昇とともに調子を上げる“夏女”。さて、今回は？
「『1』と『6』を千の位に。ゾロ目の『00』『77』を組み入れています」
続いて、達人の遠藤秀さん。
「バラナンバー優勢の流れが、そろそろ一転しそうです。すべてゾロ目で勝負します。『00』『33』『44』で、ダブルゾロ目も入れています」
恒例の月別ゾロ目データも紹介しています。この1年間で、「88」が5回しか出ていないのは気になりますね。予想の参考にしてください。
【6月9日〜6月22日】
出萌クンの萌え予想
1079 6987
1870 6780
1778 6877
1977 6007
1070 6900
遠藤さんの達人予想
2007 3005
2337 0337
4336 2445
3447 3003
4004 3443
直近7回の当せん数字
※はゾロ目
5月28日 第6993回 5783
5月29日 第6994回 7402
6月1日 第6995回 5971
6月2日 第6996回 9271
6月3日 第6997回 5234
6月4日 第6998回 8389※
6月5日 第6999回 4899※