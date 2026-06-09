栃木県宇都宮市の中心部や住宅街でクマが相次いで目撃されていた問題で、9日午後3時半過ぎ、市内の住宅街でクマ1頭が確保された。宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ、午後2時30分現在、直近でクマの目撃情報があった市内の住宅街にある住宅の中庭を囲むように、多数の警察官と猟友会のハンターら関係者が配置され、麻酔銃が発射された。銃は2回発射された。宇都宮市内では9日、小中学校にくわえ大学も休校や休講