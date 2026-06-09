タレントの安めぐみが８日までにオフィシャルブログを更新。ネイルやロケオフショットなど最近の“色々”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ６日、安は「６月」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんにちは土曜日っそして６月ですね」とあいさつし、「最近の色々」と近況をいくつか紹介。 まずは「先日のロケの合間のパチリっ」とつづり、ピンクやグレーを基調としたペイズリー柄のワンピース姿で赤いバラを