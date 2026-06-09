安めぐみ、ロケオフショやプライベートショットなど最近の色々公開
タレントの安めぐみが８日までにオフィシャルブログを更新。ネイルやロケオフショットなど最近の“色々”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
６日、安は「６月」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんにちは 土曜日っ そして６月ですね」とあいさつし、「最近の色々」と近況をいくつか紹介。
まずは「先日のロケの合間のパチリっ」とつづり、ピンクやグレーを基調としたペイズリー柄のワンピース姿で赤いバラを背景にほほ笑む自然体のオフショットや、「ある方と ご一緒のロケで、とても緊張しましたが楽しかったです」と振り返り、充実した仕事の様子を明かした。
続けて、「最近のネイル」と肌なじみの良いベージュカラーをベースに、先端にホワイトラインをあしらった上品なフレンチネイルの写真を公開。
さらに、「いつかの３人でファミレス」とつづり、11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとのファミリーレストランでのひとときを公開した。
最後には「いつかのデザート」として、うさぎ型のクッキーが添えられたデザートの写真も公開。「うさぎさんのクッキーが可愛い」とコメントし、「では、今日も皆さん良い１日を お過ごしください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ファミリーレストラン楽しそう」「爪のﾈｲﾙ、ｼﾝﾌﾟﾙで、綺麗で可愛い」「美味しく 楽しい時間だったかな」「可愛いめぐみ姫」「晴れの空、ステキな午後にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
６日、安は「６月」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんにちは 土曜日っ そして６月ですね」とあいさつし、「最近の色々」と近況をいくつか紹介。
まずは「先日のロケの合間のパチリっ」とつづり、ピンクやグレーを基調としたペイズリー柄のワンピース姿で赤いバラを背景にほほ笑む自然体のオフショットや、「ある方と ご一緒のロケで、とても緊張しましたが楽しかったです」と振り返り、充実した仕事の様子を明かした。
さらに、「いつかの３人でファミレス」とつづり、11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとのファミリーレストランでのひとときを公開した。
最後には「いつかのデザート」として、うさぎ型のクッキーが添えられたデザートの写真も公開。「うさぎさんのクッキーが可愛い」とコメントし、「では、今日も皆さん良い１日を お過ごしください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ファミリーレストラン楽しそう」「爪のﾈｲﾙ、ｼﾝﾌﾟﾙで、綺麗で可愛い」「美味しく 楽しい時間だったかな」「可愛いめぐみ姫」「晴れの空、ステキな午後にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。